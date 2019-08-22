سبب غياب سانشيز عن مران مانشستر يونايتد
استعدادًا لمباراة كريستال بالاس

سبب غياب سانشيز عن مران مانشستر يونايتد

2019/08/22
الساعة 6:41 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

غاب التشيلي أليكسيس سانشيز عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، التي أُقيمت، اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة كريستيال بالاس، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكدت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن غياب سانشيز عن الحصة التدريبية لفريق مانشستر يونايتد اليوم، لم يكن بسبب اقترابه من الرحيل والانتقال إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت أن سانشيز اضطر للذهاب إلى السفارة الأميركية في لندن، من أجل الحصول على تصريح يسمح له بدخول الولايات المتحدة في الأيام المقبلة، خاصة أنه سيخوض بعض المباريات الودية هناك برفقة المنتخب التشيلي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه رغم ذلك، فإن رحيل سانشيز عن مانشستر يونايتد يُعتبر مسألة وقت فقط، حيث يتبقى بعض التفاصيل البسيطة من أجل إتمام الصفقة.



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