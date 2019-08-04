سبب غياب نجم النصر عن مباراة الوحدة

المواطن - محمد سمعه

أوضحت التقارير الطبية التي خضع لها اللاعب عبدالعزيز الجبرين لاعب نادي النصر، أنه سيغيب عن مواجهة نادي الوحدة الإماراتي غدًا في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وذكرت التقارير الطبية أن اللاعب عبدالعزيز الجبرين لديه تجمعات دموية على الركبة، ويحتاج إلى الراحة وأداء تمرينات التقوية لمدة 3 أسابيع على الأقل.

من ناحية أخرى، قالت تقارير صحافية، إن نادي غلطة سراي التركي أبدى اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي جوليانو لاعب وسط النصر، قبل خوض العالمي لمباراته المهمة ضد نادي الوحدة غدًا.

ولن يُفرط نادي النصر في اللاعب جوليانو، خاصة في ظل اعتماد المدرب البرتغالي روي فيتوريا عليه في القائمة الآسيوية والمحلية للعالمي في الموسم الجديد.

وأبدى غلطة سراي، اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع جوليانو، بسبب تألقه في الدوري التركي من قبل مع نادي فنربخشة.

يخشى نادي النصر من تأثير اهتمام غلطة سراي، باللاعب جوليانو على تركيزه في مباراة الوحدة، خاصة أن النصر يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق نتيجة إيجابية، قبل التوجه إلى الإمارات في جولة الإياب.