سبب قد يؤجل مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري

المواطن - محمد سمعه

سيواجه نادي الاتحاد، فريق التعاون في الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019-2020، يوم 31 أغسطس الجاري.

ويذكر أن نادي الاتحاد يستعد أيضًا لمواجهة فريق العهد اللبناني، ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وستكون مباراة الذهاب بين الاتحاد والعهد اللبناني يوم 20 أغسطس الجاري في دور الـ32، أما مباراة العودة فستكون في لبنان يوم 31 أغسطس وهو نفس موعد مباراة الاتحاد والتعاون دوريًا.

وبناءً على موعد مباراة الاتحاد في الإياب ضد العهد، فستتجه رابطة دوري المحترفين لتأجيل مباراة الاتحاد والتعاون في وقت آخر.

كشفت لجنة المسابقات التابعة لـ رابطة الدوري السعودي للمحترفين يوم 21 يوليو الماضي، عن جدول مواعيد مباريات الدور الأول من الدوري السعودي في موسم 2019-2020.

وبعدما اتفقت لجنة المسابقات على تحديد 9 معايير من أجل تحديد جدول مباريات الدوري السعودي، قامت لجنة المسابقات بالكشف عن مواعيد مباريات الدور الأول.

وستنطلق مباريات الجولة الأولى يوم 22 أغسطس بمباراتي النصر وضمك، الأهلي والعدالة في تمام السابعة مساءً والتاسعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة على الترتيب.

وسيُقام ديربي الهلال والنصر في الجولة الثامنة يوم 25 أكتوبر المقبل على ملعب جامعة الملك سعود معقل الهلال.

أما كلاسيكو الهلال والاتحاد فسيقام يوم 21 سبتمبر في الجولة الرابعة في ملعب الجوهرة المشعة.

وسيقام ديربي جدة بين ناديي الأهلي والاتحاد في الأول من نوفمبر المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة على ملعب الجوهرة المشعة.

وتُختتم مباريات الدور الأول من الدوري السعودي يوم 28 ديسمبر المقبل.