سجون تبوك تقيم أمسية ترفيهية لنزلائها وتحتضن مسرحية لُحمة وطن

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

أقامت مديرية السجون بمنطقة تبوك، بالتعاون مع لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بالمنطقة “تراحم” أمس، أمسية ترفيهية لنزلائها، تمثلت في إقامة مسرحية “لُحمة وطن” التي قدمتها فرقة تبوك للفنون المسرحية، بحضور مدير السجون بمنطقة تبوك العميد سلمان بن محمد العتيبي ورئيس لجنة تراحم أحمد بن عطية الحارثي وعدد من النزلاء، وممثلي وسائل الإعلام بالمنطقة.

وتناولت المسرحية التي جاءت من بطولة وإخراج الفنان المسرحي خالد الحربي عددًا من اللوحات الإبداعية التي نفذت في قالب كوميدي وتثقيفي البعد الوطني واللحمة الوطنية بمعالجة درامية تتجسد في حب الوطن الذي قدم الكثير لأبنائه والمقيمين على أرضه، وعن دور مواطنيه في الذود عنه وردع كل من تسول له نفسه المساس بمقدراته.

وظهرت المسرحية في مطلعها بمستوى عالٍ، خاصة في دلالاتها الفكرية، وتسلسل الصور وتقنية سرد القصة وأداء الممثلين، ونجحت المسرحية في تصوير المعيار الحقيقي لانتماء المواطن أيًّا كان جنسه أو لونه أو لغته أو ثقافته، وبخاتمة مؤثرة استمع الحضور لأوبريت “إلا هذا الوطن” من كلمات الشاعر سعد الشهراني ألهبت حماس الحضور ونالت إعجابهم.

وفي الختام كرم مدير السجون المشاركين في المسرحية، وعلى رأسهم الفنان السعودي محمد الكنهل وأعضاء فرقة تبوك المسرحية، كما قدم العميد العتيبي لرئيس مجلس إدارة تراحم درعًا تذكاريًّا بهذه المناسبة.

وأوضح مدير السجون بمنطقة تبوك، العميد سلمان بن محمد العتيبي، بأن المديرية العامة للسجون حريصة كل الحرص على تقديم كل ما من شأنه إصلاح النزلاء وإعادة تأهيلهم وعدم عزلهم عن مجتمعهم وهذا العمل الفريد من نوعه على مستوى السجون في المملكة قدم عدة رسائل للنزلاء منها الابتعاد عن مواطن الشبهات وحب الوطن والولاء له ولقادته في قالب كوميدي شيق ووجد قبولًا وتفاعلًا كبيرًا من النزلاء.

وختامًا أسدي جزيل الشكر والامتنان للأستاذ أحمد عطية الحارثي رئيس لجنة تراحم على جهوده المخلصة ودعمه لهذا العمل المميز، وكذلك أشكر أبطال العمل وعلى رأسهم الممثل الأستاذ محمد الكنهل والنجم المبدع الممثل خالد الحربي وزملاؤه على هذا الإبداع والتجلي في أداء أدوارهم.