سر اجتماع إيفانكوفيتش بلاعبي الأهلي

المواطن - محمد سمعه

حرص المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني لـ الأهلي، على الاجتماع بلاعبي الفريق الأول للراقي اليوم الجمعة خلال تدريبات الفريق.

وشهد اجتماع إيفانكوفيتش بلاعبي الأهلي عقد محاضرة بالفيديو، وذلك من أجل شرح الأخطاء والتي ارتكبها لاعبي الأهلي ضد الهلال يوم الثلاثاء الماضي في ذهاب دور ثمن النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا.

وشرح إيفانكوفيتش للاعبي الأهلي، النهج المراد تنفيذه في المران قبل مواجهة الهلال يوم الثلاثاء المقبل في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

من ناحية أخرى، انتقد المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي، حكم مباراة الهلال في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتحدث برانكو إيفانكوفيتش يوم الثلاثاء الماضي عن حكم مباراة الأهلي والهلال قائلًا: “حكم مباراة الأهلي ضد الهلال لم يكن في المستوى المطلوب، حيث قام بإعطاء بطاقات صفراء غير مستحقة للاعبي الفريق طوال شوطي اللقاء، والهدف الأول كان من تسلل واضح، وكذلك الهدف الثاني من ضربة حرة غير صحيحة”.

علّق الناقد الرياضي عبدالكريم الحمد على تصريحات إيفانكوفيتش قائلًا: ما قاله مدرب الأهلي بعد مباراة الهلال ورمي أخطائه على التحكيم، بداية لا تُبشر بالخير مع الراقي.

وأضاف عبدالكريم الحمد: “كون أن المدرب إيفانكوفيتش يُعلق المسؤولية الكاملة على حكم لقاء الهلال، شيء لا يدل على خير، وأريد أن أعرف منه كيف سيتعامل مع خسائر الأهلي في الموسم الجديد سواء في الدوري أو في الكأس”.