سر هبوط مستوى السومة أمام الهلال

المواطن - محمد سمعه

لم يقدم اللاعب السوري، عمر السومة مهاجم الأهلي، الأداء المنتظر منه في مباراة الهلال والأهلي يوم الاثنين الماضي في ذهاب دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وقال الناقد الرياضي سعود الصرامي: لياقة عمر السومة، في مباراة الأهلي والهلال في جولة الذهاب لم تكتمل، وأتمنى أن يستعيد مستواه لأنه هداف كبير.

وتابع سعود الصرامي: إذا تمكن عمر السومة من استعادة لياقته البدنية المعهودة سيحقق كل الطموحات للجمهور الأهلاوي في الموسم الجديد.

وكان عمر السومة، افتتح التسجيل للنادي الأهلي في مباراة الهلال حيث سجل هدفًا في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأول.

انتهت عمليات بيع تذاكر مباراة الهلال والأهلي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، أمس الجمعة، بعد أقل من 24 ساعة فقط على طرحها.

وذكر حساب جول السعودي الرسمي عبر تويتر أن تذاكر مباراة الهلال والأهلي قد انتهت بالكامل بعد بيعها.

ويحتضن إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مباراة الهلال والأهلي في إياب ثمن النهائي، عند الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الثلاثاء المقبل.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الهلال والأهلي كالتالي؛ 50 ريالًا الموحدة عائلات A-H، وأفراد، 100 ريال موحدة الواجهة F-D، 150 ريالًا موحدة الواجهة E، وبلغ سعر بلاتينيوم العائلات والأفراد 1200 ريال، وبلاتينيوم أفراد بلس 1500 ريال.

ووصل سعر المنصة الفضية عائلات في مباراة الهلال والأهلي لـ600 ريال، و800 ريال المنصة الذهبية عائلات وأفراد، فيما بلغ سعر المنصة الذهبية أفراد ألف ريال، وذلك حسبما أعلن حساب صلة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.