بنهاية أغسطس.. يحق للسعوديات بعمر ٢١ عامًا إصدار الجواز بأنفسهن والسفر

بنهاية أغسطس.. يحق للسعوديات بعمر ٢١ عامًا إصدار الجواز بأنفسهن والسفر

2019/08/02
الساعة 12:06 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكّد مركز التواصل الحكومي أن التعديلات التي أقرّها مجلس الوزراء على نظام وثائق السفر، تسمح للمواطنات بالحصول على جوازات السفر بأنفسهن، وتمنح المواطنات فوق سن الـ 21 عاماً الحق في حرية السفر.

وأوضح المركز أن النظام الجديد سيدخل حيّز التطبيق في نهاية شهر أغسطس الجاري، مشيراً إلى أنه يأتي امتداداً لسلسلة من الإصلاحات والمبادرات الساعية إلى تعديل وتطوير الأنظمة والقوانين الحكومية، بما يتوافق واحتياجات المجتمع.

وأشار المركز إلى أن المملكة قد شهدت صدور قرارات تسمح للنساء بقيادة السيارات، وتُتيح لهن حق تأسيس مشاريع الأعمال وإدارتها، بالإضافة إلى إقرار نظام منع التحرش والمضايقات في الأماكن العامة.

ونوّه في بيان له إلى أن الأنظمة الجديدة تعزز الفرصة أمام النساء لتولي المناصب العليا في الحكومة، بما فيها منصب نائب ومساعد وزير أو سفير، وذلك في إطار سعي المملكة لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها، أسوة بشقيقها الرجل.



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