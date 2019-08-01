سفياني يُغادر معسكر التعاون

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي التعاون، اليوم الخميس، عن مغادرة نجم الفريق الأول لكرة القدم، ربيع سفياني لمعسكر سكري القصيم المقام حاليًا في هولندا.

وأوضح نادي التعاون عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن سفياني سيلتحق بمعسكر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في الرياض، استعدادًا للمشاركة في بطولة غرب آسيا.

ومن المقرر أن تُقام منافسات بطولة غرب آسيا 2019 في مدينة أربيل العراقية خلال الفترة من 2 حتى 15 من شهر أغسطس الحالي.

ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الثانية ببطولة غرب آسيا 2019، والتي تضم منتخبات: البحرين، والأردن، والكويت.