سفينة حربية بريطانية ثالثة تبحر إلى الخليج

سفينة حربية بريطانية ثالثة تبحر إلى الخليج

2019/08/24
الساعة 10:41 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - متابعة

أعلن وزير الدفاع البريطاني يوم السبت، أن بلاده تعتزم إرسال سفينة حربية أخرى إلى الخليج للدفاع عن حرية الملاحة، بعدما احتجزت إيران ناقلة ترفع علم بريطانيا في المنطقة.

وقالت البحرية: إن السفينة الحربية دنكان أبحرت من بريطانيا في 12 أغسطس لتنضم إلى السفينة الحربية كنت.

وقال وزير الدفاع بن والاس: أينما يرفرف علمنا في مختلف أنحاء العالم، تقف المملكة المتحدة على أهبة الاستعداد لحماية حرية التنقل كلما تم اختبارها.

يذكر أن هذه هي ثالث سفينة حربية بريطانية تتجه إلى الخليج العربي في إطار المهمة الدولية بعد الاعتداءات الإيرانية على الملاحة البحرية.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم