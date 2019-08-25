سلة الأخضر للشباب تتأهل إلى نهائيات آسيا

المواطن - مروة نبيل

تأهل المنتخب السعودي للشباب لكرة السلة إلى نهائيات البطولة الآسيوية، بعد فوزه على نظيره الكويت بنتيجة 65-46، اليوم الأحد.

وفرض لاعبو الأخضر سيطرتهم على المباراة، ونجحوا في تحقيق فوز كبير بآخر مواجهاتهم في البطولة الخليجية لكرة السلة الـ17، التي أقيمت في المنامة، ليخطفوا بطاقة التأهل الثانية مع المنتخب البحريني الذي حصد البطاقة الأولى.

ونشر حساب الأولمبية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من مباراة الأخضر ضد الكويت اليوم، وهنأ المنتخب الوطني على تأهله إلى نهائيات آسيا.

ومن جانبه، قدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة، عبدالرحمن المسعد، التهنئة لرئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي، على التأهل الآسيوي.