سلمان الفرج يعتذر لجماهير الهلال

المواطن - مروة نبيل

اعتذر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سلمان الفرج لجماهير الزعيم عبر حسابه الخاص على “انستقرام”، مؤكدًا يستفيد من أي نقد يوجه له.

وقال: “أحبتي.. اطلعت على بعض ردود الأفعال التي فهمت مما نشرته في حسابي وفسرها البعض أني أقصد جماهير الهلال الغالية وأني كنت أعني بها فئة لا تمثل إلا نفسها ولا تمثل جمهور الهلال من خلال ترديدها شتائم بحقي وحق أسرتي”.

وتابع سلمان الفرج قائلًا: “وأعتذر لكل من أزعجته ردود فعلي من جماهير الهلال وبصفتي قائدًا للهلال مع زملائي اللاعبين نستفيد من كل نقد أو توجيه من شأنه أن يطورنا”.

واختتم نجم الفريق الأول لكرة بنادي الهلال رسالته لجماهير الزعيم قائلًا: “حبيت أوصلكم وتفهمون أنا أش أقصد بضبط من ردي بس”.

وكانت الجماهير قد انتقدت أداء سلمان الفرج في مباراة الاتحاد والهلال الأخيرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وردّ سلمان الفرج على هذه الانتقادات عبر “انستقرام”، وقال: “ما يدرون وين الله حاطهم، ولا دريت عنهم”، ونشر صورة على حسابه أيضًا، وعلق عليها قائلًا: “ضحكوني شوي طفشان”.