سلمان الفرج يُقلد نجمي الريال والإنتر

المواطن - محمد سمعه

تعرض اللاعب سلمان الفرج، لاعب وسط نادي الهلال، لانتقادات قوية من قبل بعض الفئات من الجمهور الهلالي، وذلك عقب مباراة الاتحاد والهلال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وكانت الجماهير الهلالية أبدت اعتراضها على الأداء الفني الذي ظهر به سلمان الفرج في مباراة الاتحاد أول أمس الثلاثاء والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وكتب سلمان الفرج منشورًا ردًّا على الانتقادات عبر حسابه الرسمي في الإنستجرام قائلًا: إيه، ضحكوني شوي طفشان.

ما فعله سلمان الفرج، مُشابه لما فعله النجم الإسباني إيسكو صانع ألعاب نادي ريال مدريد الإسباني، والذي نشر صورة له عبر حسابه في الإنستجرام وهو يكشف عن اللياقة البدنية ووزن جسده، بعد اتهامات له بأنه لاعب سمين، حيث قال إيسكو عن صورته: برأيكم هل أنا سمين؟

وقلد سلمان الفرج أيضًا، المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي الحالي حيث رد عبر الإنستجرام على الاتهامات والتي طالته بأنه لاعب وزنه غير مثالي وثقيل في الحركة، لينشر لوكاكو صورة له ويقول عنها: جسد ليس سيئًا، لقد قالوا عني إني سمين.

وربما يتسبّب تعليق سلمان الفرج، في فقدانه لدعم الجماهير الهلالية، خاصة أنه عائد للفريق بعد فترة طويلة من الإصابة.

ويُذكر أن سلمان الفرج، كان غاب مؤخرًا عن مباريات الهلال ولمدة وصلت إلى ثمانية أشهر بسبب الإصابة التي تعرض لها في ديسمبر الماضي.

وجه الناقد الرياضي ناصر الجديع رسالة لـ سلمان الفرج قائلًا: مشكلة سلمان الفرج في فريقين، فريق ما يشوف إلا أخطاء سلمان، وفريق يشوف أخطاء سلمان، النقد الجارح والدفاع الأعمى، لن يُعالجا الخلل.

وتابع الجديع: حتى لا يخسر سلمان الفرج أكثر وحتى لا نخسره، عليه مراجعة نفسه والاستماع لعقلاء ناصحين، لا تأخذهم العزة بالإثم، ولا يُجملون له أخطاءه داخل الملعب وخارجه.

لم يشارك سلمان الفرج مع المنتخب السعودي في بطولة كأس أمم آسيا 2019 بسبب الإصابة.