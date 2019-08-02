سلمى .. الإصدار الروائي الأول لـ عبدالله الشهري

المواطن - أبها

صدر حديثاً عن دار الحكايات بلبنان رواية سلمى للروائي عبدالله الشهري والتي تُعد باكورة إنتاجه الروائي.

وتجري أحداث ووقائع الرواية جنوب المملكة وذلك في فترة الثمانينات الميلادية.

والرواية تتحدث في مجملها عن قصة فتاة وشاب، سلمى وشامان، عاشا في الريف منذ الصغر حتى الكبر، ومرّت بهما محطات مختلفة قبل أن يصطدما بأعراف وتقاليد لم ترحمهما، وحاولت إعاقتهما والتفرقة بينهما، وقد جاهد شامان وسلمى للتغلب على تلك التيارات وحاولا التمرد عليها ولكن..!

وتقع رواية سلمى في نحو 225 صفحة من القطع المتوسط وتتوفر بكافة فروع مكتبة جرير.