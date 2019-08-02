سمية أردوغان نصابة بشهادة ألمانية

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

كشفت تقارير إعلامية خارجية وقائع نصب وخداع من جانب ابنة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مؤسسات دولية، أبرزها الاتحاد الأوروبي.

واستعرضت مجلة دير شبيجل الألمانية عددًا من أوجه فساد ابنة الرئيس التركي، والتي أدت إلى شكوك لا حصر لها من جانب المنظمات الأوروبية المعنية بمساعدة الكيانات الإنسانية بشكل رئيس.

تجميل صورة الأب:

وقالت مجلة دير شبيجل الألمانية: إن سمية ابنة الرئيس التركي، تدير منظمة تسمى “قادم”، وهي إحدى الجهات التي تتلقى دعمًا ماليًّا وسياسيًّا من الاتحاد الأوروبي، غير أن هذه الأموال تذهب في المكان الخاطئ.

وأوضحت المجلة الألمانية أن تلك الأموال تستخدمها المنظمة التي تديرها سمية أردوغان من أجل تغيير سمعة الأب، والتي تلوثت بالعديد من الأنشطة السياسية، مثل دعم الإرهاب، والتدخل في شؤون الدول الأخرى، بالإضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي لا حصر لها بمعرفة السلطات الموالية له.

عمليات نصب:

وأضافت المجلة أن جزءًا من أموال الاتحاد الأوروبي تذهب بشكل رئيسي إلى خزائن أردوغان، كما يتم استغلالها لأغراض سياسية وسرية غير التي خُصصت من أجله.

وأشارت إلى أن الغرض الرئيسي المعني من قبل الاتحاد الأوروبي هو دعمها كمنظمة ذات أغراض إنسانية في المقام الرئيسي، إلا أن تلك الشبهات قد تؤدي إلى مراجعة المنظمة الدولية لمراجعة أوجه نفقاتها الرسمية بشكل رئيسي في المستقبل القريب.