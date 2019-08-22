تنمية جازان تمنح 300 ألف ريال لـ 24 مستفيداً من سواعد

المواطن -واس

اختتمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش أمس ، المرحلة الرابعة من برنامج “سواعد” لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة الذي تنفذه اللجنة بالتعاون مع فرع بنك التنمية الاجتماعية بمنطقة جازان ، بإيداع مبلغ 300,000 ريال في حسابات 24 مستفيدًا ومستفيدة من أصحاب المشاريع.

وأوضح رئيس اللجنة عبده راجحي أن برنامج “سواعد” يهدف لمساعدة الأسر المسجلة ضمن قوائم الجمعيات الخيرية ومستفيدي الضمان الاجتماعي والأقل دخلا وأسر السجناء والمتعافين من تعاطي المخدرات لإيجاد مصادر دخل ثابتة تعينهم على مواجهة أعباء المعيشة وتساعدهم على دخول سوق العمل.

وأضاف أن المرحلة الرابعة من البرنامج جاءت استكمالا للمراحل السابقة التي نفذتها اللجنة في وقت سابق ، وشهدت دعم نحو 124 مستفيدًا ومستفيدة بمبلغ تجاوز 1,800,000 ريال ، ضمن برنامج سواعد الممول من بنك التنمية الاجتماعية ، معربا عن تقديره للبنك ودوره الريادي في دعم الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع ، وتعاونه السريع والمثمر مع لجنة التنمية في أبوعريش مما أسهم في خدمة كثير من الأسر المستفيدة .

وبين أن المشاريع شملت أنشطة متنوعة في تجارة الجولات ومحلات التحف والهدايا والورود ومحلات التجميل وتجهيز العرائس والطبخ الشعبي وتجهيز الحلويات وصناعة البخور وبيع العطور وغيرها من الأنشطة.