سوبر جلوب.. كيل الألماني يفوز على جامعة سيدني

المواطن - مروة نبيل

نجح فريق كيل الألماني في الفوز على نظيره جامعة سيدني الأسترالي؛ بنتيجة 41/ 17 في افتتاح منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب”.

وحصل نجم الفريق الألماني، نيلسون لوكاس، على جائزة أفضل لاعب في كيل وجامعة سيدني الأسترالي اليوم، بعد تألقه اللافت ومساهمته في فوز فريقه.

ومن المقرر أن يواجه فريق كيل الألماني نظيره الزمالك المصري، يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ8 من بطولة سوبر جلوب، والتي تأتي ضمن مبادرة استضافة الفعاليات التي تندرج تحت برنامج جودة الحياة.

وانطلقت منافسات بطولة سوبر جلوب اليوم، وستستمر حتى 31 من شهر أغسطس الجاري في المنطقة الشرقية، وتشهد مشاركة 10 أندية للمرة الأولى في المسابقة، وسيمثل السعودية الوحدة ومضر.