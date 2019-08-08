سيبا يكسب الرهان مع الشباب
بعد تألقه في المعسكر

سيبا يكسب الرهان مع الشباب

2019/08/08
الساعة 3:57 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

ظهر البرازيلي سيبا بشكل مميز خلال معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المقام في ألمانيا، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

وكان معسكر ألمانيا بمثابة الاختبار لقدرات المهاجم سيبا مع المدير الفني الجديد الأرجنتيني خورخي ألميرون، وفرض النجم البرازيلي تواجده مع الليوث، وكون ثنائيًا هجوميًا مميزًا مع الأرجنتيني جوانكا.

ونجح المهاجم البرازيلي سيبا في تسجيل 3 أهداف خلال 4 مباريات ودية خاضها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في ألمانيا، وأصبح واحدًا من أهم اللاعبين في تشكيلة ألميرون.

وتعاقد نادي الشباب مع المهاجم البرازيلي سيبا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوليمبياكوس اليوناني بعقد يمتد لـ3 مواسم ونصف.

ويسعى ألميرون لتجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بدنيًا وفنيًا بأفضل شكل ممكن للظهور بشكل مميز في الدوري السعودي للمحترفين.



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