سيحلق شنبه .. وعد غريب في حال تأهل الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

تعادل نادي الاتحاد بدون أهداف، أمس الثلاثاء مع فريق الهلال في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وعد غريب:

وكشف الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل عن وعده الغريب في حال نجح الاتحاد في إقصاء الهلال فقال: هااااتوه، قال اتحاد قال: أنا أحلق شنبي على الهواء مباشرة، إذا تأهل الاتحاد، هذا الشنب اللي في الصورة أحلقه، ولن أقبل من أن يفوز الهلال بالسبعة.

وستُقام مباراة العودة بين فريقي الهلال والاتحاد على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض يوم 17 سبتمبر في إياب ربع النهائي الآسيوي.

تعرض اللاعب سلمان الفرج، لاعب وسط نادي الهلال، لانتقادات قوية من قبل بعض الفئات من الجمهور الهلالي، وذلك عقب مباراة الاتحاد والهلال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وكانت الجماهير الهلالية أبدت اعتراضها على الأداء الفني الذي ظهر به سلمان الفرج في مباراة الاتحاد بالأمس، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وكتب الفرج منشورًا ردًّا على الانتقادات عبر حسابه الرسمي في الإنستجرام قائلًا: إيه، ضحكوني شوي طفشان.

وربما يتسبّب تعليق سلمان الفرج، في فقدانه لدعم الجماهير الهلالية، خاصة أنه عائد للفريق بعد فترة طويلة من الإصابة.

ويُذكر أن سلمان الفرج، كان غاب مؤخرًا عن مباريات الهلال ولمدة وصلت إلى ثمانية أشهر؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها في ديسمبر الماضي.

وتعرض حكم مباراة الاتحاد والهلال في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، لانتقادات؛ بسبب تغاضيه عن احتساب أكثر من ركلة جزاء.

وانتقد المدير الفني للزعيم، الروماني رازفان لوشيسكو، حكم مباراة الاتحاد والهلال التي أُقيمت أمس على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مؤكدًا أنه لم يحتسب ركلتي جزاء لصالح فريقه.