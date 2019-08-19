سيطرة تامة .. أخضر السلة يهزم قطر في بطولة الخليج الـ17

المواطن - واس

فاز المنتخب السعودي للشباب لكرة السلة على منتخب قطر بنتجية 70 – 60 في أولى مبارياته بالبطولة الخليجية السابعة عشرة لكرة السلة للشباب التي انطلقت اليوم في العاصمة البحرينية المنامة .

وقدم الأخضر مستوى مميزا وظهر في أفضل حالاته خاصة خلال الفترتين الثالثة والرابعة التي شهدت تفوقا واضحا للاعبيه.

ونجح مدرب المنتخب السعودي تانير في التعامل مع مجريات اللقاء رغم قوة المنتخب القطري، إذ تمكن من السيطرة على مفاتيح لعب منافسه رغم أن فارق الطول والبنية الجسمانية لم تكن في صالحه إلا أن الروح العالية والجماعية حسمت النتجية لصالح المنتخب السعودي الذي سيلتقي غداً نظيره الاماراتي في ثاني مبارياته بالبطولة .

وهنأ رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد المنتخب من خلال اتصاله برئيس البعثة حمود المالكي مشيداً بالمستوى والروح العالية التي ظهر بها الأخضر وأثمر عنه تحقيق الفوز .