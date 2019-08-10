سيناريو جديد لتحقيق هدف الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

قرّر نادي الاتحاد في وقت سابق، استبعاد اللاعبينِ هارون كمارا وجابر عيسى من قائمة العميد الآسيوية كون اللاعبينِ من فئة المواليد.

ويُذكر أن القانوني أحمد الأمير بجانب ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أقرّا بصحة مشاركة هارون كمارا وجابر عيسى في بطولة دوري أبطال آسيا كمواليد يحملون جواز سفر سعودي.

وقال الناقد الرياضي عايد الرشيدي في هذا الشأن: لو رفع الاتحاد السعودي خطاب بموضوع المواليد سيوافق الاتحاد الآسيوي، هذا كلام أكيد.

كشف الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل عن مفاجأة ينوي نادي الاتحاد فعلها قبل مباراة العودة أمام نادي ذوب آهن أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا يوم الاثنين المقبل.

وتحدّث المريسل قائلًا: “الآن هناك مخاطبات بين نادي الاتحاد والاتحاد السعودي والاتحاد الآسيوي لمحاولة إشراك هارون كامارا في مباراة الإياب”.

وسيُسابق نادي الاتحاد، الزمن وذلك من أجل الحصول على الضمانات اللازمة في حال قرر إشراك هارون كمارا أمام نادي ذوب آهن أصفهان الإيراني في إياب دور ثمن النهائي.

ويتواجد هارون كمارا حاليًا في معسكر المنتخب السعودي والمُشارك في بطولة غرب آسيا 2019، المُقامة في دولة العراق.