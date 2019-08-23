سييرا: أجهز خطتي حاليًّا لمواجهة الهلال

المواطن - محمد سمعه

أكد المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، المدير الفني لنادي الاتحاد، أنه يستعد حاليًّا لوضع الخطة المناسبة لمواجهة نادي الهلال في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا.

وتحدث سييرا بعد مباراة الاتحاد والرائد: بالمباريات السابقة حاولنا قدر الإمكان، القيام بعملية التدوير بين اللاعبين، والآن تركيزي على لقاء الهلال، وسوف نحضر لهم بشكل جيد ومناسب.

وكان الاتحاد فاز الجمعة على الرائد، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة الأولى للفريقين بالدوري السعودي، والتي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

ستُقام جولة الذهاب بين ناديي الهلال والاتحاد فستكون يوم 27 أغسطس على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، أما مباراة العودة فستكون بين الفريقين يوم 17 سبتمبر على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وفاز الاتحاد في ثمن النهائي على ذوب آهن أصفهان الإيراني بنتيجة 6/4 بمجموع المباراتين، فيما صعد النصر بعد تعادله مع الوحدة الإماراتي ذهابًا بهدف لكل منهما، وفوزه إيابًا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على الأهلي بنتيجة 4/2 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وخسر إيابًا بهدف دون رد.