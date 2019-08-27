سييرا: أضعنا الفوز ضد الهلال

المواطن - مروة نبيل

أكد المدرب التشيلي لويس سييرا، أن العميد أضاع الفوز في مباراة الاتحاد ضد الهلال، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2019.

وعلق سييرا على مباراة الاتحاد ضد الهلال قائلًا: “في حسابات الذهاب والإياب حققنا نتيجة جيدة؛ إذ إن تسجيلنا لهدف هناك سيجبر الهلال على اللعب من أجل الفوز للتأهل”.

وتابع المدرب التشيلي تصريحاته بعد مباراة الاتحاد ضد الهلال قائلًا: “على الرغم من ذلك أرى بأننا كنا نستحق الفوز وأضعنا عدة فرص للتسجيل وحسم المباراة”.

ولعب الاتحاد ضد الهلال على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الهلال في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، في السابع عشر من شهر سبتمبر المقبل، على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”.