سييرا: اختيار أجانب الاتحاد كان صعبًا

المواطن - محمد سمعه

أوضح المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أن عملية اختيار اللاعبين الأجانب لتمثيل العميد، كانت بالأمر الصعب.

وتحدث سييرا خلال المؤتمر الصحافي لمباراة الاتحاد وذوب آهن أصفهان الإيراني قائلًا: متحمسون جدًا لبداية الموسم الجديد، ونأمل أن ينعكس هذا على تقديم الأداء الجيد خلال التحضيرات على أرضية الملعب.

وتابع سييرا: عملية اختيار اللاعبين الأجانب لنادي الاتحاد كانت صعبة للغاية، واخترنا الأنسب من أجل الأداء المثالي، ونتمنى أن يتأقلم الفريق بشكل سريع خاصة مع وجود أسماء جديدة بالفريق.

وواصل سييرا حديثه قائلًا: حرصنا على التواجد مبكرًا في مدينة دبي الإماراتية، وذلك من أجل التعود على الأجواء، وأرى أن ضغط المباريات الكبير في شهر أغسطس، سيساعد العناصر الجديدة في الفريق على الانسجام بصورة أسرع.