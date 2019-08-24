سييرا: الاتحاد قوي هجوميًّا

المواطن - محمد سمعه

أكد المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، المدير الفني لنادي الاتحاد، أن العميد يتمتع بقوة هجومية مميزة، وذلك بعد إحرازه لـ12 هدفًا في 4 مباريات.

وتحدث خوسيه لويس سييرا بعد مباراة الاتحاد والرائد قائلًا: بدايتنا في الدوري بالفوز على الرائد والحصول على النقاط الثلاث، شيء رائع للغاية.

وأضاف سييرا: الإرهاق كان واضحًا على لاعبي الاتحاد بسبب ضيق الوقت بين مباراة الرائد ومباراة العهد اللبناني، لكن الاتحاد قوي هجوميًّا وذلك بعدما أحرز 12 هدفًا في أربع مباريات وهذا دليل على قوتنا.

وتابع مدرب الاتحاد: وصول هارون كمارا متأخرًا لمعسكر الاتحاد، وانضمامه لمعسكر المنتخب السعودي في بطولة غرب آسيا كان السبب وراء تأخر مشاركته مع الفريق الأول بالاتحاد.

في السياق ذاته، أعرب أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، عن سعادته الشديدة وذلك بعد فوز العميد بثلاثية مقابل هدف على نادي الرائد بالأمس في الجولة الأولى من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب أنمار الحائلي عبر حسابه الرسمي في تويتر بعد مباراة الرائد: اللهم لك الحمد فوز مهم في بداية الدوري الغالي على قلوبنا بمسماه، شكرًا لإخواني اللاعبين على القتالية حتى آخر دقيقة، شكرًا للجهاز الفني والإداري على العمل المتواصل على مدار الساعة.

وأضاف الحائلي: جمهور الاتحاد بكل تأكيد أنتم العلامة الفارقة، شكرًا لحضوركم وتفاعلكم، الله يقدرنا على إسعادكم.

ونال نادي الاتحاد مكافأة مالية قدرها مليون ريال من الهيئة العامة للرياضة، بعد حضور 31 ألفًا و781 مشجعًا اتحاديًّا في مباراة الرائد.

ونجح الاتحاد في تخطي أزمة البدايات في بطولة الدوري بالفوز، حيث أكد المغربي كريم الأحمدي لاعب وسط نادي الاتحاد على ضرورة الفوز في الجولة الأولى من أجل المنافسة على لقب الدوري في الموسم الجديد 2019-2020.