سييرا: نتمنى الظهور بصورتنا الحقيقية ضد الهلال

المواطن - مروة نبيل

أكد المدرب التشيلي لويس سييرا على صعوبة مباراة الاتحاد ضد الهلال في دوري أبطال آسيا 2019، معربًا في الوقت ذاته عن سعادته بالدعم الذي يلقاه من جماهير العميد.

وقال سييرا عن المواجهة المرتقبة: “متحمسون لمباراة الاتحاد ضد الهلال، ونتمنى أن نظهر بصورتنا الحقيقية.. تفكيرنا منصب تمامًا على مواجهة الغد، ولن نستبق الأحداث بالتفكير في المباريات التي تليها”.

وتابع المدرب التشيلي تصريحاته بشأن مباراة الاتحاد ضد الهلال قائلًا: “لم نعلن عن اللاعبين الأجانب المشاركين في الدور المقبل من البطولة، وغدًا سنشاهد من هي الأسماء التي ستمثل الفريق”.

وأضاف سييرا خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الاتحاد ضد الهلال الذي عُقد، اليوم الاثنين، قائلًا: “لا يعنينا من يشارك أو يغيب في صفوف الفريق الآخر، والمهم لنا هم عناصر فريقنا فقط”.

ووجه سييرا رسالة إلى جماهير الاتحاد في ختام تصريحاته، وقال: “شرف وفخر كبير ما أجده من الجماهير الاتحادية تجاهي، وسأقدم ما بوسعي لإسعادهم”.

الاتحاد ضد الهلال:

ويلعب الاتحاد ضد الهلال على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء يوم غد الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019.