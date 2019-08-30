سييرا: نواجه العهد بشعار الفوز فقط

المواطن - مروة نبيل

أكد المدرب التشيلي لويس سييرا جاهزية الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة العهد اللبناني المقبلة، مشددًا على أنه يرفع شعار الفوز فقط.

وقال المدرب التشيلي خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الاتحاد ضد العهد اللبناني الذي عُقد، اليوم الجمعة: “سنخوض مواجهة الغد بشعار الفوز فقط، ولن ننظر إلى نتيجة مباراة الذهاب”.

وتابع سييرا قائلًا: “نعلم أن فريق العهد مختلف في نلعبه وبين جماهيره وهذا لن يعيقنا عن تحقيق ما حضرنا لأجله.. فريقنا يشارك في 4 بطولات وهذا أمر في غاية الصعوبة ولن نفرط في المنافسة على أي بطولة”.

واختتم سييرا تصريحاته قائلًا: “نسير بشكل متزن في جميع مبارياتنا من بداية الموسم، ونسعى للوصول لما هو أفضل في القادم”.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نظيره العهد اللبناني، مساء يوم غد السبت، على استاد مدينة كميل شمعون الرياضية، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من كأس محمد السادس.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد قد فاز على العهد اللبناني بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة ذهاب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ليقترب من التأهل إلى الدور التالي.