سييرا يدفع بالقوة الضاربة في مباراة الاتحاد والعهد اللبناني

المواطن - مروة نبيل

أعلن المدير الفني التشيلي خوسيه سييرا عن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد في مباراة الاتحاد والعهد اللبناني، بذهاب منافسات دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

الاتحاد والعهد اللبناني:

ويحتضن إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مباراة الاتحاد والعهد اللبناني اليوم، على أن تُقام مواجهة إياب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال، يوم 31 من شهر أغسطس الجاري.

ودفع سييرا بالخماسي الأجنبي في مباراة الاتحاد والعهد اللبناني اليوم، وبدأ المواجهة بشكل هجومي؛ أملًا في تسجيل هدف مبكر يُساعد فريقه في تحقيق الفوز.

وجاء تشكيل العميد في مباراة الاتحاد والعهد اللبناني اليوم، كالتالي؛ عساف القرني، منصور الحربي، عبدالمحسن فلاتة، مروان دا كوستا، سعود عبدالحميد، عبدالإله المالكي، كريم الأحمدي، خالد السميري، رومارينهو، أليكساندر بريجوفيتش، وإيميليانو فيتشيو.

ويجلس على مقاعد بدلاء العميد في مباراة الاتحاد والعهد اللبناني اليوم، كلٌّ من؛ فواز القرمي، زياد الصحفي، حمدان الشمراني، عصام المولد، عبدالرحمن العبود، عبدالعزيز البيشي وهارون كمارا.