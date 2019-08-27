سييرا يدفع بالقوة الضاربة في مباراة الاتحاد والهلال

المواطن - مروة نبيل

كشف المدرب التشيلي لويس سييرا عن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بالعميد في مباراة الاتحاد والهلال، التي ستنطلق بعد قليل.

مباراة الاتحاد والهلال:

وجاء تشكيل العميد في مباراة الاتحاد والهلال اليوم، كالتالي؛ فواز القرني، حمدان الشمراني، زياد الصحفي، عبدالمحسن فلاتة، سعود عبدالحميد، عبدالإله المالكي، إيمليانو فيتشيو، خالد السميري، خيمينيز، كارلوس فيلانويفيا ورومارينهو.

ويجلس على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بالعميد في مباراة الاتحاد والهلال اليوم، كلٌّ من؛ عساف القرني، منصور الحربي، عمار الدحيم، عبدالله العمار، طارق عبدالله، عبدالعزيز البيشي وعبدالرحمن العبود.

وتنطلق مباراة الاتحاد والهلال- بعد قليل- على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ويأمل العميد في استغلال عاملي الأرض والجمهور والفوز في مباراة الاتحاد والهلال اليوم، للاقتراب من التأهل إلى الدور التالي من دوري أبطال آسيا 2019، فيما يسعى الزعيم لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه تُسهل مهمته في لقاء الإياب.