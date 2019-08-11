سييرا يستقر على اختيار 4 محترفين للقائمة العربية

المواطن - محمد سمعه

استقر المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الاتحاد على اختيار 4 محترفين أجانب وذلك للتواجد في قائمة العميد استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وقالت تقارير صحافية، أن المدرب سييرا اختار تواجد البرازيلي جروهي والصربي ألكسندر بريجوفيتش والمغربي مروان داكوستا والمغربي كريم الأحمدي، وحتى الآن لم يحدد سيرا هوية المحترف الخامس بعد.

كشفت قرعة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، عن منافس نادي الاتحاد في دور الـ32 في البطولة العربية.

وسيواجه نادي الاتحاد، فريق العهد اللبناني في مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ32.

وكانت قرعة كأس محمد السادس انطلقت في تمام السابعة مساءً في يوم 27 يوليو الماضي بتوقيت المملكة في مدينة الرباط المغربية، وتم نقلها عبر قناة أبو ظبي الرياضية الناقل الحصري للبطولة.

جدير بالذكر أن نادي النجم الساحلي التونسي، كان تُوج بالبطولة العربية في الموسم الماضي على حساب نادي الهلال بثنائية مقابل هدف في المباراة النهائية في الإمارات.