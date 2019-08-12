سييرا يكشف أوراق الاتحاد لمواجهة ذوب آهن

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الاتحاد عن تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة ذوب آهن أصفهان الإيراني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

تشكيل الاتحاد الرئيسي

وجاء تشكيل نادي الاتحاد مكوناً من:

في حراسة المرمى: فواز القرني.

في خط الدفاع: سعود عبدالحميد، زياد الصحفي، عبدالمحسن، حمدان الشمراني.

في خط الوسط: إيمليانو فيتشيو، خالد السميري، عبدالإله المالكي، فيلانويفا.

في خط الهجوم: لويس خيمينيز، رومارينيو.

أكد المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الاتحاد، أن شعار العميد أمام نادي ذوب آهن أصفهان الإيراني هو الفوز والحصول على بطاقة التأهل لدور الـ8 في دوري أبطال آسيا.

وقال سييرا في المؤتمر الصحافي قبل مباراة الاتحاد وذوب آهن: مباراة اليوم منفصلة عن مباراة الذهاب، وشعار الاتحاد فيها هو الفوز فقط.

وتابع سييرا: قمنا بالاستعداد بشكل جيد للمباراة وسنهزم أي عوامل سلبية قد تؤثر علينا قبل اللقاء.

ستنطلق مباراة الاتحاد وذوب آهن أصفهان في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

ويُذكر أن مباراة الاتحاد وذوب آهن ستُقام على ملعب حمد الكبير في قطر، حيث ستكون المباراة في ضيافة ذوب آهن.

وقبل مواجهة اليوم، سبق لنادي الاتحاد أن تقابل مع الأندية في ثلاث مباريات آسيويًا على ملاعب محايدة، منذ اعتماد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة مباريات الأندية السعودية ضد أندية إيران على ملعب محايد في عام 2016.

وسبق لنادي الاتحاد، أن تقابل مع فريق سباهان أصفهان الإيراني في اللقاء الأول للعميد على ملعب محايد، وفاز الاتحاد برباعية بيضاء في لقاء أُقيم في قطر في نسخة 2016 من دوري أبطال آسيا.

ثم فاز الاتحاد في مواجهة الإياب على نادي سباهان أصفهان بثنائية نظيفة في المباراة والتي أُقيمت في سلطنة عمان في ذلك الوقت.

أما المباراة الثالثة فتمكن الاتحاد من الفوز على ذوب آهن أصفهان يوم الاثنين الماضي بهدفين مقابل هدف في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.