سييرا يكشف قائمة الاتحاد في البطولة العربية

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الاتحاد عن قائمة العميد المشاركة في بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال خلال موسم 2019-2020.

وجاءت قائمة نادي الاتحاد مكونة من:

في حراسة المرمى: مارسيلو غروهي، أمين بخاري، عساف القرني، راكان النجار، فواز القرني.

في خط الدفاع: عبدالله العمار، طارق عبدالله، زياد الصحفي، حمدان الشمراني، عمار الدحيم، منصور الحربي، عبد المحسن فلاتة، سعود عبدالحميد، مروان داكوستا.

في خط الوسط: خالد السميري، عبدالعزيز البيشي، عبدالله المالكي، عبدالرحمن العبود، عصام المولد، لويس خيمينيز، إيمليانو فيتشيو، جابر عيسى، كارلوس فيلانويفا، كريم الأحمدي.

في خط الهجوم: رومارينيو، عبد العزيز العرياني، ألكسندر بريوفيتش، هارون كمارا.

وستكون مباراة الذهاب بين الاتحاد والعهد اللبناني في دور الـ32 من البطولة العربية يوم 20 أغسطس الجاري في دور الـ32، أما مباراة العودة فستكون في لبنان يوم 31 أغسطس.

وسيواجه نادي الاتحاد، مواطنه الهلال في مباراتي ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019 خلال الفترة المقبلة، بعد تأهل الاتحاد لدور ربع النهائي بعد إقصائه لنادي ذوب آهن أصفهان الإيراني.