شاهد.. أبرز المعالم الإسلامية بالمدينة من ارتفاع 500 قدم

شاهد.. أبرز المعالم الإسلامية بالمدينة من ارتفاع 500 قدم

2019/08/01
الساعة 7:47 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

رصدت عدسة “واس” من علو 500 قدم أبرز المعالم الإسلامية والتاريخية في المدينة المنورة التي يقصدها حجاج بيت الله الحرام زوّار المدينة المنورة , ومنها المسجد النبوي، ومقبرة بقيع الغرقد ، وبعض المساجد التاريخية.
كما تم رصد “الغمامة أو المصلى” الذي يقع في الجهة الغربية الجنوبية للمسجد النبوي على بعد 500 متر من باب السلام، و مسجد القبلتين ، والسبع مساجد ، وميقات ذي الحليفة، وميدان ومسجد سيد الشهداء , كون تلك المواقع تحظى باهتمام بالغ من حكومة المملكة العربية السعودية من خلال الخدمات المقدمة لراحة الحجاج والزوار .

 



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