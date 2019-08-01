شاهد.. أبرز المعالم الإسلامية بالمدينة من ارتفاع 500 قدم

المواطن - واس

رصدت عدسة “واس” من علو 500 قدم أبرز المعالم الإسلامية والتاريخية في المدينة المنورة التي يقصدها حجاج بيت الله الحرام زوّار المدينة المنورة , ومنها المسجد النبوي، ومقبرة بقيع الغرقد ، وبعض المساجد التاريخية.

كما تم رصد “الغمامة أو المصلى” الذي يقع في الجهة الغربية الجنوبية للمسجد النبوي على بعد 500 متر من باب السلام، و مسجد القبلتين ، والسبع مساجد ، وميقات ذي الحليفة، وميدان ومسجد سيد الشهداء , كون تلك المواقع تحظى باهتمام بالغ من حكومة المملكة العربية السعودية من خلال الخدمات المقدمة لراحة الحجاج والزوار .