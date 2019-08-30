شاهد.. أمطار رجال ألمع الآن

المواطن - رجال المع

هطلت اليوم أمطار متفرقة على رجال ألمع ضمن موجة الأمطار التي تشهدها مناطق المملكة اليوم.

ووثق مواطنون بالفيديو لحظات هطول الأمطار وتحسن الأجواء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، وتنشط الرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر مما يؤدى إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة خاصة على الطرق السريعة والأماكن المفتوحة، وكذلك على منطقتي الجوف والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية.