شاهد.. الراعي الذكي يعيد الحياة لـ تيس
بعملية تنفس صناعي

شاهد.. الراعي الذكي يعيد الحياة لـ تيس

2019/08/18
الساعة 3:41 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أنقذ راعٍ ذكي حياة تيس بعدما كاد يموت خنقاً، حيث أجرى له عملية تنفس صناعي.

وفي موقف توقف عنده الكثيرون، بادر الراعي بإنقاذ التيس من تحت أقدام باقي القطيع ثم أجرى له علمية التنفس الصناعي حتى عاد إليه الوعي.



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