شاهد.. الراعي الذكي يعيد الحياة لـ تيس

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أنقذ راعٍ ذكي حياة تيس بعدما كاد يموت خنقاً، حيث أجرى له عملية تنفس صناعي.

وفي موقف توقف عنده الكثيرون، بادر الراعي بإنقاذ التيس من تحت أقدام باقي القطيع ثم أجرى له علمية التنفس الصناعي حتى عاد إليه الوعي.