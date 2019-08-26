شاهد الصور.. القدية تكشف الستار عن تصميم متنزه 6 فلاجز الترفيهي

المواطن - الرياض

كشفت شركة القدية للاستثمار “QIC” اليوم الاثنين، عن تصميم متنزه “6 فلاجز القدية” الترفيهي، الذي يعتبر أحد أبرز المرافق التي يجري إنشاؤها في القدية على مشارف الرياض، ضمن خطتها لتصبح عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة.

وقال السيد مايكل رينينجر، الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار: “تجسيدًا لرؤية شركة القدية للاستثمار، نعمل على أن يقدم متنزه “6 فلاجز القدية” أنشطة وفعاليات مدهشة وحماسية وتجارب ثرية تواكب توقعات جمهور علامة 6 فلاجز التجارية في جميع أنحاء العالم، تعززها أفكار مبتكرة تنسجم مع التراث المحلي. فالهدف الرئيسي من مشروع القدية هو توفير البهجة والمتعة في مختلف مناطق المدينة الترفيهية، وأن تكون مكاناً لصنع ذكريات ولحظات لا تُنسى”.

وسيكون متنزه “6 فلاجز القدية” الترفيهي من أبرز معالم مشروع القدية عند افتتاحه عام 2023، فقد صُممت الألعاب ومعالم الجذب الموجودة في كل منطقة خصيصًا وحصريًا لمشروع القدية الترفيهي الذي سيضم عددًا كبيرًا من الألعاب الضخمة التي ستحطّم أرقامًا قياسية على مستوى العالم.

ومن جهته علّق السيد ديفيد مكيليبس، رئيس شركة 6 فلاجز الدولية لتطوير المتنزهات الترفيهية، قائلاً: “انطلقت علامة “6 فلاجز” التجارية عام 1961 عند افتتاح متنزهنا الترفيهي الأول “6 فلاجز أوفر تكساس” المستلهمة من الأعلام الستة التي رفرفت ذات مرّة في سماء تكساس. وسنستحضر في مشروع “6 فلاجز القدية” جزءًا من إرث شركتنا العريق بإنشاء ست مناطق ترفيهية متكاملة لزوّار المشروع السعوديين على اختلاف أعمارهم إرضاءً لرغبة الباحثين عن التجارب الترفيهية العائلية المتوائمة كليًا مع ثقافتهم المحلية الغنية وتاريخ بلادهم العريق. ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذا المشروع الضخم ويسرّنا أن نحتفي بهذا الإنجاز المهم مع شركة القدية للاستثمار”.

وسيمتد متنزه “6 فلاجز القدية” على مساحة تبلغ 32 هكتارًا وسيضمّ 28 لعبةً ومعلمًا جاذبًا في مناطق المشروع الستة وهي “مدينة التشويق” و”الينابيع الغامضة” و”مدينة البخار” و “حدائق الغسق” و”وادي الثروات” و”المعرض الكبير”.