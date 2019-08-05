شاهد الفيديو.. “المواطن” تتجول في مستشفى منى الجسر

المواطن - مكة المكرمة

رصدت عدسة “المواطن” بالفيديو الإمكانيات التي تُوفرها المملكة لخدمة الحجيج في مستشفى منى الجسر أحد الصروح الطبية ضمن المنظومة المتكاملة لرعاية الحجيج.

ويضمّ المستشفى العديد من الأقسام من بينها قسم الطوارئ الذي يستقبل العديد من حالات الإجهاد الحراري في الحج حيث تم تجهيزه بكافة الأجهزة والمعدات التي تساعد على توفير رعاية الصحية للحجيج.

كما يوجد بالمستشفى قسم العناية المركزة وقسم العناية بالقلب مزودًا بالأجهزة اللازمة.