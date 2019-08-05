شاهد الفيديو.. “المواطن” تتجول في مستشفى منى الجسر

المواطن - مكة المكرمة
رصدت عدسة “المواطن” بالفيديو الإمكانيات التي تُوفرها المملكة لخدمة الحجيج في مستشفى منى الجسر أحد الصروح الطبية ضمن المنظومة المتكاملة لرعاية الحجيج.
شاهد الفيديو ..
جولة #صحيفة_المواطن في مستشفى منى الجسر. #المواطن_في_الحج_40 #حج_1440 @SaudiMOH @HajMinistry pic.twitter.com/NzqRjN6k5I
— صحيفة المواطن (@almowatennet) August 5, 2019
ويضمّ المستشفى العديد من الأقسام من بينها قسم الطوارئ الذي يستقبل العديد من حالات الإجهاد الحراري في الحج حيث تم تجهيزه بكافة الأجهزة والمعدات التي تساعد على توفير رعاية الصحية للحجيج.
كما يوجد بالمستشفى قسم العناية المركزة وقسم العناية بالقلب مزودًا بالأجهزة اللازمة.