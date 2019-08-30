شاهد.. المياه تجرف فتاة في مركز تجاري

المواطن - متابعة

جرفت مياه الأمطار فتاة كانت تسير في أحد طوابق مركز تجاري بالصين.

ووثقت كاميرا المراقبة لحظة تساقط دفعة كبيرة من مياه الأمطار التي تجمعت في أحد المظلات ثم فاضت فجأة لتغرق المرأة التي تصادف مرورها في هذه اللحظة.

