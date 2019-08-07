شاهد.. بث مباشر حفل الإعلام حول موسم الحج

المواطن - الرياض
بدأ قبل قليل حفل وزارة الإعلام حول موسم الحج لهذا العام 1440 هـ
شاهد | البث المباشر لحفل استعدادات وزارة الإعلام لـ #حج1440#حفل_الإعلام#العالم_في_قلب_المملكة https://t.co/Asj7k4B11n
— وزارة الإعلام (@media_ksa) August 7, 2019
بدأ قبل قليل حفل وزارة الإعلام حول موسم الحج لهذا العام 1440 هـ
شاهد | البث المباشر لحفل استعدادات وزارة الإعلام لـ #حج1440#حفل_الإعلام#العالم_في_قلب_المملكة https://t.co/Asj7k4B11n
— وزارة الإعلام (@media_ksa) August 7, 2019
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