شاهد.. بث مباشر حفل الإعلام حول موسم الحج

شاهد.. بث مباشر حفل الإعلام حول موسم الحج

2019/08/07
الساعة 8:04 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

بدأ قبل قليل حفل وزارة الإعلام حول موسم الحج لهذا العام 1440 هـ

 



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