شاهد.. جريان الأودية والشعاب بعد أمطار الباحة الغزيرة

المواطن - الباحة

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي وبني حسن والقرى والمندق وقلوة والحجرة والمراكز التابعة لها، وعدد من المنتزهات.

ووثق المواطنون بالفيديو لحظة هطول الأمطار وجريان الأودية والشعاب في عدد من المدن والقرى.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت في وقت سابق اليوم من أمطار رعدية تُصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة وتدنٍ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة الباحة لهذا اليوم، تشمل مدينة الباحة ومحافظات الحجرة والعقيق والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة.