شاهد.. جونسون يضع قدمه على طاولة بمواجهة ماكرون

شاهد.. جونسون يضع قدمه على طاولة بمواجهة ماكرون

2019/08/22
الساعة 11:58 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أظهرت صورة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، وهو يضع قدمه على طاولة للشاي خلال لقائه مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه، وكأنه في بيته.

واستدرك بوريس الذي يقوم بأولى زياراته إلى الخارج منذ وصوله إلى “داون ستريت 10” الموقف، حيث لوح للصحفيين ومازحهم، أما ماكرون، فقد شاهد ما فعله ضيفه الإنجليزي وهو يبتسم.

جاء ذلك بعد أن تحدث جونسون وماكرون للصحفيين في فناء الإليزيه، حيث حذر ماكرون من عدم توافر وقت كاف لإعادة صياغة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كلياً، قبل موعد نهائي ينقضي في 31 أكتوبر.

وقال قصر الإليزيه، في وقت لاحق، إن المحادثات كانت “بنّاءة وشاملة”.



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