شاهد.. رجل أمن لبناني يصفع سيدة بعنف

المواطن - متابعة

قام عنصر أمن لبناني بضرب امرأة حاولت اعتراض مركبة عسكرية.

وفي مقطع فيديو متداول حاولت المرأة الاعتراض على إنشاء مطمر نفايات في بلدة تربل إلا أن رجل الأمن ترجل من مركبته وصفعها بشدة ثم غادر الموقع دون أن يكترث لصراخها.