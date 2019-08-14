شاهد.. شجاعة مُسنّ وزوجته في مواجهة لصينِ مسلحينِ بالسواطير

المواطن - متابعة

قاتل رجل مُسنّ وزوجته بشجاعة في مواجهة لصينِ مسلحينِ حاولا خنقه وسرقة منزلهما.

وكان شانمو جافيل، 75 عامًا، جالسًا خارج منزله في كادايام جنوب الهند حيث تفاجأ بلص مُلثّم من الخلف يحاول خنقه فيما كان اللص الثاني يحاول دخول المنزل.

وعندما قاوم المسن وحاول تحرير نفسه، خرجت زوجته سينثاماراي، 68 عامًا، بعدما سمعت الضجة وحاولت إنقاذ زوجها.

وأبلى الزوجان بلاءً حسناً في مواجهة اللصين بالرغم من أن الرجلين كانا يستخدمان السواطير، وألقى الزوجان الكراسي والأشياء الأخرى عليهما وأجبروهما على التراجع، وأصيب الزوجان بجروح طفيفة فقط لكنهما نجحا في حماية منزلهما.