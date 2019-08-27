شاهد .. لحظة احتكاك طائرتين في مطار جدة

المواطن - جدة

وثّق مقطع فيديو اللحظات الأولى التي تلت احتكاك طائرة سعودية بأخرى إثيوبية فجر أمس في مطار جدة.

وأظهر الفيديو لحظة تلامس جناحي الطائرتين ما أدى إلى بعض التلفيات الطفيفة في كل منهما.

وفي وقت سابق كشف مكتب تحقيقات الطيران بهيئة الطيران المدني، عن نتائج التحقيق في احتكاك الطائرتين بمطار جدة.

وقال المكتب: “تلقينا بلاغاً عن واقعة مناولة أرضية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من خلال احتكاك بين طرف الجناح الأيسر لطائرة الخطوط السعودية من طراز إيرباص 330 في أثناء عملية دفعها من الموقف المخصص لها بطرف الجناح الأيمن لطائرة الخطوط الإثيوبية من طراز بوينج 777 التي كانت متوقفة في موقفها”.

https://www.almowaten.net/wp-content/uploads/2019/08/Ycvhn-4ZnlJe-kWw.mp4 وأضاف المكتب: “نتجت عن ذلك الاحتكاك أضرار طفيفة، وباشر المكتب التحقيق في الواقعة فور حدوثها؛ تمهيداً لاستكمال بقية الإجراءات المتبعة”.