شاهد.. لحظة انفجار سيارة كهربائية واشتعال النيران بها

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انفجرت سيارة تسلا الكهربائية واشتعلت فيها النيران وسط أحد الطرق المزدحمة في بريطانيا.

وأظهر مقطع فيديو نشرته “الديلي ميل” وقوع انفجارين في المركبة التي اشتعلت فيها النيران بعد الانفجار الأول.