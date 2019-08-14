شاهد.. لحظة انفجار سيارة كهربائية واشتعال النيران بها

شاهد.. لحظة انفجار سيارة كهربائية واشتعال النيران بها

2019/08/14
الساعة 5:46 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

انفجرت سيارة تسلا الكهربائية واشتعلت فيها النيران وسط أحد الطرق المزدحمة في بريطانيا.

وأظهر مقطع فيديو نشرته “الديلي ميل” وقوع انفجارين في المركبة التي اشتعلت فيها النيران بعد الانفجار الأول.



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