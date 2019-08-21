شاهد مدير بنك يساعد مُسناً حتى باب المركبة

المواطن - أحمد الشهري - بارق

في موقف يدلّ على التواضع والعطاء قام مدير البنك الأهلي في بارق بمساعدة أحد المسنين لركوب مركبته بعدما تم إنهاء معاملته لدى الفرع.

وأظهر فيديو متداول مدير البنك وهو يقوم بمساعدة أحد المسنين في موقف المركبات الخاص بالبنك حيث قام بإجلاسه على أحد الكراسي المكتبية ودفعه إلى المركبة الخاصة به ومن ثم ساعده على الدخول في مركبته.

وعلّق أحد المغردين على المقطع قائلاً: قام هذا المسؤول بمساعدة العميل وذلك بإنزاله من مركبته الخاصة ومن ثم خدمته داخل الفرع ثم إعادته إلى مركبته وفي ختام مساعدته للعميل قال له: “أي خدمة لك؟ “.

وأشار مواطن آخر إلى أن ما قام به هذا المسؤول يُعد من أساسيات قيمنا وأخلاقنا كمسلمين مطالباً بتكريمه وتكريم رجال الأمن الذين شاركوه في ذلك.