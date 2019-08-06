شاهد.. مكة أمطرت وتزينت لاستقبال ضيوف الرحمن

المواطن - مكة المكرمة

أمطرت وتزينت مكة لمقدم زوارها، هكذا كان لسان حال كل من شاهد أمطار الخير والبركة وهي تهطل على العاصمة المقدسة اعتباراً من فجر اليوم.

واستقبل الحجيج أمطار الخير بالفرحة والبهجة وهم يؤدون مناسكهم متضرعين إلى الله أن يغفر لهم ذنوبهم ويتقبل حجهم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت، أن تكون حالة الطقس غائماً جزئياً إلى غائم على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وغائماً جزئياً على المدينة المنورة وغائماً جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على جدة خلال الساعات القادمة.

وأفادت الهيئة أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 38 درجة والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15 – 38 كيلو متراً في الساعة، بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 39 درجة وحركة الرياح غربية، بسرعة 15- 35 كيلو متراً في الساعة.

وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 38 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15 – 38 كيلو متراً في الساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 38 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 – 38 كيلو متراً في الساعة، وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 38 درجة، وحركة الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 – 38 كيلو متراً في الساعة.

وبلغت درجة الحرارة في جدة 37 درجة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 – 38 كيلو متراً في الساعة.