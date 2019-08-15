شرط بالوتيلي للموافقة على عرض فلامنجو

المواطن - مروة نبيل

كشف تقارير صحافية إيطالية، عن شروط مهاجم مارسيليا السابق، ماريو بالوتيلي، للموافقة على الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنجو البرازيلي.

وأكدت صحيفة “كوريري ديللو سبورت”، أن بالوتيلي طالب بالتحاق شقيقه إينوك، إلى صفوف فريق بوافيستا، والذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة البرازيلي ويسيطر عليه نادي فلامنجو.

وأضافت الصحيفة الإيطالية، أن بالوتيلي طالب بلعب شقيقه إينوك لـ10 مباريات على الأقل مع فريق بوافيستا، مشيرة إلى أن شرطه الثاني هو الحصول على 4.5 مليون يورو كراتب سنوي في الموسم الواحد.

يُذكر أن بالوتيلي اقترب من الانضمام لصفوف بريشيا، الصاعد حديثاً لمنافسات الدوري الإيطالي، في صفقة مجانية بعد رحيله رسمياً عن صفوف مارسيليا الفرنسي، هذا الصيف.