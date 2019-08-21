شرط جديد من اليونايتد للتفريط في سانشيز للإنتر

المواطن - محمد سمعه

أجرى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تعديلًا على شروطه وذلك من أجل السماح للاعب التشيلي أليكسيس سانشيز بالرحيل عن صفوفه قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية.

وكان نادي إنتر ميلان الإيطالي بقيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي فكر في ضم أليكسيس سانشيز بعد ضم البلجيكي روميلو لوكاكو.

وقالت شبكة سكاي سبورت إيطاليا، أن نادي مانشستر يونايتد طلب من إنتر ميلان دفع أكثر من 15 مليون يورو للتعاقد مع سانشيز.

ذكرت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية: إن روميلو لوكاكو يحاول إقناع سانشيز بالانتقال للإنتر والسير على خطاه، حيث رحل لوكاكو عن اليونايتد وانضم للإنتر مؤخرًا في الميركاتو الصيفي.

شارك سانشيز في 32 مباراة بالدوري الإنجليزي مع اليونايتد وتمكن فقط من إحراز 3 أهداف في البريميرليج مع الشياطين الحمر.

ويستعدّ اليونايتد لتوقيع مخالصة مالية مع سانشيز ثم فسخ العقد قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.