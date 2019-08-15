شرط واحد أمام ريال مدريد لضم بوغبا

المواطن - محمد سمعه

أبدى الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رغبته القوية في الانتقال لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد البلغاري ديميتار بيرباتوف نجم مانشستر يونايتد السابق، أن إدارة الشياطين الحمر لن تتخلى عن بوغبا لصالح ريال مدريد إلا في حال الحصول على عرض مالي قدره 200 مليون جنيه إسترليني.

ونقل BETFAIR تصريحات بيرباتوف الذي قال: زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، سيرحب بكل تأكيد بالتعاقد مع بول بوغبا ولكننا يوم الأحد الماضي رأينا أن أولي جونار سولشاير لايزال يرغب في الإبقاء على بوغبا داخل صفوف اليونايتد.

وأضاف بيرباتوف: إذا استقبل مانشستر يونايتد عرضًا ماليًا من ريال مدريد في حدود 200 مليون جنيه إسترليني، سيرحل بوغبا للريال ولكنني أتمنى بقاءه مع اليونايتد.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية، أن بوجبا يعلم جيدًا صعوبة انتقاله إلى نادي ريال مدريد هذا الصيف، مشيرة إلى أن النجم الفرنسي يصف الصفقة بـ “المعجزة”، إلا أنه يرفض اليأس ويتمسك بالأمل.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن بوجبا لا يعتزم إجبار مانشستر يونايتد على بيعه في الميركاتو الحالي، إلا أنه على استعداد لطلب الرحيل من الفريق مرة أخرى، أملًا في موافقة الإدارة.

وأشارت “ماركا”، إلى أن بداية مانشستر يونايتد المميزة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، والفوز على تشيلسي برباعية نظيفة، لم تغير رأي الفرنسي بوجبا في الرحيل عن صفوف الفريق.