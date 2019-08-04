شرف خدمة الحجاج رابط مشترك بين رئاسة الحرمين والجهات المعنية

المواطن - مكة المكرمة

أكملت الأجهزة والقطاعات الحكومية والأهلية المعنية بشؤون الحج والحجاج بمكة المكرمة استعداداتها لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام، حيث بدأت تنفيذ خططها التي أعدتها بمتابعة وإشراف مباشر من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، وركزت الخطط المعدة على تحقيق أرقى الخدمات لوفود الرحمن وتوفير الرعاية الشاملة لهم منذ وصولهم إلى هذه الديار المقدسة حتى مغادرتهم إلى أوطانهم بعد أدائهم لمناسكهم بكل يسر وسهولة وأمن واطمئنان.

تشريف للرئاسة:

وتتشرف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بأنها سخّرت جميع الإمكانات والتجهيزات لخدمة وراحة ضيوف الرحمن من داخل المسجد الحرام وفي مراكزهم خارج العاصمة المقدسة، وذلك وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على بذل كل الجهود لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

الرئاسة والدفاع المدني:

وتتعاون الرئاسة مع المديرية العامة للدفاع المدني وذلك بوضع خطة عمل لموسم حج هذا العام تضم شقين من إدارة السلامة والدفاع المدني، حيث شملت جميع الإجراءات الوقائية والتنفيذية للتعامل مع الحالات الطارئة وفق الافتراضات الواردة بالخطة موضحًا بها جميع المهام والمسؤوليات المنوطة بالجهات المشاركة، مشيرًا إلى أن تنفيذ الخطة يتضمن إنجاز بعض المهام الموكلة إليهم لمساعدة الجهات المعنية في تأمين وتوفير الراحة اللازمة للحجاج لأداء المناسك، وإرشادهم في مناطق الحج بمكة والمدينة.

الرئاسة ووزارة الحج والعمرة:

والمناشط التي يقدمها البرنامج التابع للمشروع تتمثل في إرشاد التائه داخل المسجد الحرام وخدمة الطائفين، التي تهدف لتطويف كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة وتسعيتهم مجانًا، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي بالشراكة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على مدار الساعة وطوال العام، فضلًا عن خدمة إرشاد التائه، والمقدمة بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة، بإيصال الحجاج التائهين بالمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة إلى مساكنهم.

إدارة الممرات وقوة أمن المسجد الحرام:

كما تعمل إدارة الممرات بمساندة قوة أمن المسجد الحرام في تنظيم الممرات، وإدارة الحركة داخلها، لضمان المرونة والسلاسة للدخول والخروج منها، وبذل كل ما من شأنه الحفاظ على سلامة مرتادي بيت الله الحرام وعلى ممتلكاتهم من العبث.

وتقوم الإدارة أيضًا بأدوار مميزة لخدمة العمار والزوار وتنظيم الحركة والحشود داخل المسجد الحرام ومرافقه، من خلال عمل دؤوب على مدار الساعة.

جهات مشتركة:

وتستقبل إدارة الأبواب برئاسة شؤون الحرمين قاصدي بيت الله الحرام من معتمرين وزائرين، عبر أبواب بالمسجد الحرام يعمل بها موظفون مدربون على حسن استقبال زائري البيت العتيق لتنظيم دخول ضيوف الرحمن، وتوجههم إلى الأبواب والمداخل ذات الكثافة الأقل، وضبط عملية الدخول والخروج، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن لقاصدي البيت الحرام كي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وتعمل إدارة الأبواب بالتعاون مع قوة الطوارئ الخاصة، على تحويل مسارات المعتمرين والزوار، بالإضافة إلى تخصيص بعض الأبواب للخروج فقط، بعد التأكد من امتلاء المصليات داخل المسجد الحرام.

وخُصّصت علامات على الأبواب عبارة عن إشارات: إذا كانت الإشارة خضراء يدخل المصلون والمعتمرون من تلك الأبواب، وإذا كانت الإشارة حمراء تعني لا يوجد مكان، إضافة إلى اللوحات الإرشادية بشكل دائم فوق الأبواب.

وتلتزم إدارة الأبواب بوضع قائمة من الأشياء التي يفضل عدم إدخالها ويعمل على تنفيذها العاملون للتأكد من تطبيق الإجراءات كافة.